議員要求7.8億營養午餐全面補助 黃偉哲：可減少排富

2019-05-13 15:13

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員蔡淑惠、蔡育輝和李中岑今天聯合總質詢，指少子化已成趨勢，也是國安危機，要求國中小學生營養午餐全面免費，以鼓勵生育，只需7.8億即可達成，又不會增加市府很重的負擔。

市長黃偉哲表示，相關費用高達7.8億元，可能排擠其他必要性公益支出項目，這樣龐大的經費若能用在溪北的農路等建設，市府即使舉債都願意。不過，營養午餐費用1個月約幾百元，如果是清寒的家庭，當然政府來補助，未來可以考慮減少排富的範圍，也會考慮再來擴展一些補助範圍。

蔡育輝、蔡淑惠、李中岑表示，台南市的國小有8萬6000多名小朋友，營養午餐每月收費680到795元，市府現在補助經濟弱勢生和百人以下學校學生1萬3000多人，所以全面補助國小小朋友營養午餐，只要增加預算5億3000多萬元。

在國中部分，學生有4萬1000多人，每月收費則是700到825元，現已補助7100多名弱勢生，全面補助國中生營養午餐只要增加2億5000多萬元，換句話說，目前全市已有1.5萬名弱勢生接受營養午餐補助生育補助，台南市政府只要全面增加7.8億，就可讓全台南市的國中小學生享受到免費的營養午餐。

教育局則表示，建議仍維持現行使用者付費機制，由市府補助相關經費來提升午餐的品質，如學校修繕廚房設備及偏鄉小校午餐營運費用，且檢視現行午餐收費平價約37元，對家長不致負擔過重，而國中小學午餐費補助對象有四類，除低收入戶、中低收入戶、家庭突發因素外，對於確實無力繳交午餐費，雖無證明文件的家庭，只要導師訪視認定，仍可依規定予以補助，就是要讓所有的學生都能安心就學。

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