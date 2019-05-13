南市藍營議員點名這2人 盼未來坐上黃偉哲的位置

2019-05-13 11:43

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天進行市政總質詢，國民黨團書記長蔡育輝及蔡淑惠、李中岑3人進行聯合總質詢，蔡育輝質詢時，先向市長黃偉哲表達恭喜，隨後點名同黨議員李中岑及蔡淑惠是國民黨未來的希望，有朝一日，希望她們會坐上市長的位置。

蔡育輝表示，他和黃偉哲當年是一起擔任台南縣議員。現在黃偉哲已貴為一市之長，他還是一個議員。

蔡育輝質詢說，「市長！恭喜，當年我們一起當議員，你慢慢地做上立委、做市長」。黃偉哲說，位置不一樣，但交情一樣。

蔡育輝說，因為政治板塊不一樣，我們國民黨永遠坐在底下監督你們執政。「我們最有希望的是這兩人（蔡淑惠、李中岑），我年紀已大，李中岑是國民黨明日之星，希望有一天蔡淑惠或李中岑他們能做上你的位置。」

蔡育輝事後說明，李中岑年輕、問政品質佳，又接地氣，是國民黨未來的明日之星；而蔡淑惠參選議員已七連霸，也還很年輕，未來兩人均大有可為。

蔡淑惠則說，「我不可能啦！」李中岑則直說，「沒有、沒有，我只是比較年輕！」

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