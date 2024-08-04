竹市都城隍廟鬼門開！綠營議員穿「大算盤」潮T 喻千算萬算不如天算

新竹市都城隍廟農曆7月福門開活動3日晚間11點舉行，民進黨新竹市議員身穿大算盤潮T，喻千算萬算不如天算，邀全國民眾來感受城隍爺神威。（記者洪美秀翻攝）

2024/08/04 01:05

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市都城隍廟昨晚11點舉行福門大開儀式，其中民進黨新竹市黨部今年身穿都城隍「大算盤」潮T。黨部主委施乃如說，千算萬算不如天算，只要城隍爺的大算盤拿出來，善惡賞罰皆分明，跑也跑不掉。

農曆七月初一子時是新竹市都城隍廟開福門，新竹市民進黨籍議員一起穿「大算盤」潮T，在一片傳統制式背心中，格外引人注目。黨部主委、市議員施乃如說，千算萬算，不如天算，只要城隍爺的大算盤一拿出來，功過賞罰可是條條分明，跑也跑不掉。

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施乃如說，新竹都城隍公爺全台位階最高，每年農曆七月舉行的開福門、夯枷、查夜暗訪、奉旨遶境賑孤等科儀，不只是新竹市，更是全國重要的文化資產，大家除了參加祭典，更要欣賞廟內文物，尤其是城隍爺前方寫著「世事何須多計較，神天自有大乘除」的大算盤。

施乃如表示，都城隍公爺的「大算盤」告誡世人，所做所為都逃不過祂的清澈眼睛，不管在都城隍公爺面前怎麼狡辯，只要大算盤一拿出來，貪汙、詐欺各種功過都賞罰分明，不要心存僥倖。

施乃如強調，被晉封為「威靈公」的都城隍公爺神威顯赫、香火鼎盛，是新竹人的共同信仰，不論是廟體建築，或廟內雕塑、匾額等文物更是珍貴，民進黨新竹市黨部特別以「大算盤」為發想，製作2024竹塹中元城隍祭T恤，彰顯都城隍公爺的公正無私，歡迎全國民眾用最虔敬的心，趁農曆7月來感受新竹都城隍的神威。

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