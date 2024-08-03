台日立委足球賽「5比9」抗日失敗 巧合踢出「3黨不過半」生態

巴黎奧運賽事正熱，我國國會議員今天也與日本國會議員在日本大分縣進行足球友誼賽。（取自楊瓊瓔臉書）

2024/08/03 19:59

〔記者劉宛琳／台北報導〕巴黎奧運賽事正熱，我國國會議員今天也與日本國會議員在日本大分縣進行了一場足球友誼賽，不過最終以5比9落敗。雖然「抗日失敗」，但有趣的是，藍綠白踢出的5分分別是藍2綠2白1，剛好符合立法院三黨不過半的生態。

「日本台灣親善協會」會長、眾議員衛藤征士郎邀立法院組團赴日本大分縣參加「台日國會議員足球友谊賽」，並在賽後與日本國會議員交流餐敘。

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立法院副院長江啟臣昨天將代表立法院長、台日交流聯誼會會長韓國瑜接受邀請，帶團赴日參加台日國會議員足球友誼賽，參與立委包含台日交流聯誼會副會長洪孟楷、國民黨立委楊瓊瓔、陳玉珍、羅智強、黃建賓、民眾黨立委張啓楷、民進黨立委邱志偉、莊瑞雄、賴惠員、黃秀芳、郭昱晴。

最終比賽成績，我國立委團以5比9輸給日本國會議員團，而踢進這5分的立委包含洪孟楷2球、郭昱晴1球、邱志偉1球、張啟楷1球，巧的是，藍綠白的進球比率剛好是2、2、1，與立法院三黨不過半的生態一致。

結束足球友誼賽後，我國立委晚間與大分縣國會議員懇談會，明天白天將留在大分縣進行考察；明天下午將赴福岡縣考察，晚間與福岡縣國會議員餐敘，5日上午搭機返台。

江啟臣在臉書表示，今天是立法院首次跨黨派組團以運動賽事方式進行國會外交，感謝衛藤征士郎的邀請，這場足球友誼賽，不只更深化兩國情誼、也帶動兩國民眾更關注足球乃至體育競技與運動賽事，比賽最後以9比5結束，但台日友誼是最大贏家。他也提到，全台首座國際足球園區預計於明年底完工，屆時歡迎日本友人來台中參觀，更可以再來一場友誼賽。

楊瓊瓔在臉書表示，近日全台關注台灣好手在奧運的耀眼表現，也期待台灣的體育環境能夠更精進提升。她認為，台灣如果能夠邀請世界級的足球明星來台交流，相信更能提升台灣足球風氣，也建議政府應該加強鼓勵企業協助體育發展，並提供減稅作為誘因，政府力量有限、民間力量無窮。

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