蔡總統要「破框」 孫大千批有「六破壞」

2019-05-12 09:59

〔記者林良昇／台北報導〕蔡總統昨與高中生面對面談「青春破框」，挺韓的前立委孫大千有感而發，在臉書上批蔡總統不是要「破框」，是要「破壞」，還說蔡總統有「六大破壞」是遺害子孫。

對於蔡總統昨與高中生的會面，孫大千也有意見，他一大早就在臉書上發文，質疑蔡總統要做的究竟「破框」，還是「破壞」？更稱蔡總統有「六大破壞」，禍留台灣，遺害子孫。

孫大千認為，第一，方向錯誤的年金改革，徹底的「破壞」了軍公教同仁的退休生活保障，和對國家制度的信任。第二，中油第三天然氣接收站的興建，無情的「破壞」了大潭藻礁的生態環境和生存空間。第三，黨產會，促轉會，NCC，和中選會這些東廠組織，「破壞」了政黨輪替過程中應該遵守的民主精神。

孫大千也說，第四，勞基法修正案的強行通過，「破壞」了勞工朋友最基本的生存尊嚴和家庭生活。第五，為了推動階段性的台獨，「破壞」了兩岸好不容易建立起來的和平穩定的現狀。第六，為了殲滅賴清德，不惜用盡奧步，「破壞」民進黨長期引以為傲的初選價值和程序正義。

孫大千該篇臉書發文有不少臉書網友贊同，但也被一個網友嗆孫大千整天蹭在「草包禿子」身邊，「罵蔡英文就能當選立委？」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/