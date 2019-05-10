小英、花媽接見十大傑出愛心媽媽 感謝「阿母的堅持」

2019-05-10 21:22

〔記者黃旭磊／高雄報導〕蔡英文總統接見第26屆全國十大傑出愛心媽媽，聆聽媽媽們心路歷程後，感謝「阿母的堅持」。

立委管碧玲今天（10日）引領台灣無障礙協會理事長林俊福、長期照顧協會理事長黃麟智及得獎媽媽們進總統府，向總統及秘書長陳菊訴說照顧身障子女艱辛歷程，會面過程中，新北市得獎媽媽林謝秀玉提及身障子女生活不便，人行道不平順並常遇到沒斜坡、月台縫隙過大，建議政府改善環境並加強無障礙服務。

蔡總統仔細聆聽媽媽們「心內話」後說，20多年來，主辦單位照護身心障礙民眾相當不簡單，政府也積極推動長照3.0，包含機構安置及身心障礙福利及就業措施。

得獎媽媽歷經艱辛困境，其中，台北市媽媽侯沛瀠假日帶著多重障礙孩子，擔任街頭藝人或接商演增加收入，孩子已擁有6張藝人證照；雲林縣媽媽施子惠讓星兒孩子上街表演，接觸人群增加自信。

台南市媽媽陳淑眉則姊代母職，母親過世後照顧弟弟，扛起家計。

林俊福說，全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎頒獎典禮，明天下午2點在高雄市國立科學工藝博物館舉行，前立法院長王金平、立委管碧玲、黃昭順等貴賓出席，歡迎各界到場為媽媽們打氣。

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