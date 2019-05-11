堅持改革 蔡英文：一定要把國民對她的期待做好

2019-05-11 16:38

〔記者林曉雲／台北報導〕蔡英文總統今天參與今週刊舉辦的與高中生面對面論壇，有學生發問為什麼堅持改革？蔡英文總統表示，她要回應很多人的期待，回想過去3年改革，很多人有不同意見和立場，有人會據理力爭，有人上街陳抗，有人在網路上說很難聽的話，作一個領導人每天要面對來自四面八方攻擊批評，且用的文字不是一般會用的文字，心情完全不受影響是騙人的，有時也會問自己還要堅持和繼續下去嗎？但答案是她一定要堅持下去，既然這麼多人投票給她，一定要把國民對她的期待做好。

蔡英文表示，改革受到的是集體利益，大家的感受不強烈，被改革的是個人，強烈反對聲音很大，就變成不平衡，從事改革的人，心理素質和做事的信仰要非常強烈，否則很難撐下去，改革需要時間達成。

以今年5月報稅為例，很多年輕人發現，去年收入較多，但今年繳稅少很多，這是因為經濟有成長，國家拿出稅收回饋，2016年規畫稅改，當時行政院長林全做了有史以來最聰明的稅改，2017年送入立法院完成立法，2018年試辦，今年5月才感受到稅改對年輕世代有利且給予照顧。

蔡英文表示，在改革過程中，改革者要承受壓力，人民才會有感受，執政者會很掙扎，強調國家長期利益，改革的好處要好久才出現，執政者能否撐得住是很大挑戰，有些執政者會選擇短期，但國家元氣會因此一點一滴消耗掉，她沒有放棄改革，且要求速度加快，今年的她和之前相比，壓力減少一些，前面幾年政府必須改革，執政今年拿出成績，人民強烈感受她執政的效益。

有學生提問國際觀，蔡英文直言台灣人國際觀不差，每年台灣有多少人出國，是出國觀光的旅遊大國，相對其他國家，台灣人的國際觀不會比別人差。但台灣是特殊環境的國家，國際政治處境是孤立，重要場合無法參加，國民無法親身參加體驗，整體國民培育即少了最重要的一環，國際觀缺乏即是如此。但對此困境，大家不是束手無策，從高中生到大學生到每個世代台灣人，要把「我們是什麼人、目標是什麼、堅定信仰是什麼」，每個人都有責任出去講，台灣的獅子會和扶輪社即如此做，台灣人要做的事是無孔不入，勇敢走入國際，把台灣價值傳揚出去，國際觀就不會是問題。

回應學生關注轉型正義，蔡英文表示，轉型正義是台灣社會走進和諧社會、真正民主國家必須要走的一段路，歷史留下的傷痕要用現代人方式解決，歷史真相釐清是最重要的，靠個人想像處理轉型正義則不是應該做的，現在促轉會做的就是歷史真相的發掘。

至於轉型正義要如何變成常識？蔡英文表示，要做進一步的努力，過去這些事不在教科書內，現在教科書可以看到過去種種事件造成台灣社會的傷痕，歷史不能被遺忘，歷史真相要被釐清，這個世代的人應該要知道歷史上曾發生的事，未來不要再發生，重要是教育過程有足夠資訊，讓大家有基礎認知，促轉會等相關機關讓資訊大量流通，網路即時性是重要工具，轉型正義也是值得年輕世代坐下來大家一起討論的問題，強化學生的動態討論，讓下一個世代的人做任何決定時，因為知道上一個世代犯的錯，這個世代就不要再犯

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/