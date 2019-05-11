高中生不要草包總統 蔡總統：一起來保護台灣的主權獨立

2019-05-11 16:07

〔記者林曉雲／台北報導〕總統蔡英文今天與550位高中生面對面對談，雲林正心高中學生團隊提案報告時直言，一場輪替一場空，台中市政府無視青年權利，直接廢除前市長林佳龍設立的青年事務審議會，任期還沒到就不見了，學生還臨時演出「剛從中國的大學畢業，不了解台灣，但我會努力讓大家發大財。」強調他們不要有假民主，也不要草包總統。

蔡英文總統回應表示，提案的高中生團隊跟得上時事，方向很清楚，價值選擇也很清楚，這就是年輕人權利，年紀大一點價值愈來愈模糊，政治就躲掉一些，這是年輕人最可貴之處，她認為學生應該要有權利，但提醒要珍惜自己權利，不是為權利而權利。

對於學生在校務會議的比例，蔡英文表示，這件事她有點意見，高中生都不是小孩子，是年輕人，有清楚的想法，可以相對讓高中生在校務會議有更強的聲音，但接著權利來的是責任，要負責和別人討論意見，互相辯論，情緒式或民粹式反應不是民主社會的正道，民主社會講的是權利賦與，但下次報告（明年）時，期許學生能分享的是權利的承擔，如果有下次的話，她相信有下次。蔡英文強調，這個國家要靠大家一起來保護，學生提出第一份簡報即有很多例子，一個民主國家手上的自由和生活方式，不小心就一下子喪失，這是大家的共同責任，一起來保護台灣的主權獨立。

正心中學學生團隊報告兒童權利公約，提及台中市前市長林佳龍設了青年事務審議會，現在的台中市政府無視青年權利，直接廢除，讓青年權益成為犧牲品，但聘書上有任期，任期還沒到，我們就不見了，一場輪替一場空，他們不要有假民主，也不要草包總統，青年事務審議委員會是好的政策，應受中央立法保障，2017年聯合國鼓勵青年多參與行政立法會議，他們主張各縣市兒少代表參與中央行政或立法會議，參政年齡亦應下降，台灣現在是20歲，學生參與學校會議比例應明定保障，並加強推廣CRC公約。

文華高中同學報告主題是「勇敢自信與世界同行」，以俄烏經驗對比中國及台灣，烏克蘭設有抵制假新聞網站，我國也有青年抵制假新聞陣線，再檢視香港經驗，2021年是中國共產黨百歲生日，台灣有可能是中國完成統一的最後一個拼圖，他們希望透過這次簡報，積極守護台灣的價值，他們生在台灣，長在台灣，學生除了支持勞權和性別議題，台灣自己也要被當做獨立個體看待。

新竹中學的竹中學權團隊報告介紹學權，他們反問何謂學權？學生想要什麼？總不是發大財吧！各校有學生自治組織如學生會和班聯會非常重要，舉辦舞會、茶會、晚會，更重要的是學生是否真的能與校方有面對面溝通的會議，因為學生相對校方是弱勢，他們希望不只是學權，更要把法治國精神帶入校園，全力改變不合理的事，並把學權概念延伸到各校，與各校做連結，發展各式活動增加學生對學權認知，用法治國精神理性溝通，創造更好的社會。

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