與550位高中生面對面 蔡英文：不做網紅、做總統

2019-05-11 14:42

〔記者林曉雲／台北報導〕今周刊今天舉辦「蔡英文總統與高中生面對面論壇」，題目是「青春破框」。蔡英文表示，執政3年政策破框、是第一度破框，她勤於利用社群媒體直接和民眾溝通是二度破框，但她跟大家保證不會做網紅，她的工作是做總統，利用社群媒體讓男女老幼都知道總統做的事。

今天論壇主持人是博恩，蔡英文表示，主辦單位告知會有一個比較特別主持人，原來是博恩，她聽到時覺得「嗯」，但還好問問題的是你們（高中生），不是他（博恩），看起來好過一點。這是她第4次參加，今年參加的人比較多，學生550人，老師50人，她請了教育部長潘文忠來助陣。

蔡英文也表示，她從昨天想到今天，今天人為什麼比較多？她猜，第一個原因是今年主持人不一樣，第二個原因是今周刊辦此論壇三年有成獲肯定，第三個原因是她執政三年有成。她現場問學生選那一個？學生們喊第三個，並爆出掌聲肯定。蔡英文笑說：「只選第三個原因，你們就不是政客，政客會選三個。」

蔡英文指出，今天題目是青春破框，她反思自己執政3年有沒有破框？這個政府做了很多以前總統不敢做的事，也算是破框，但為何她做這麼多破框的事，很多人對她仍有意見或不理解，所以她要二度破框，經營臉書等社群媒體，主動尋找客戶及消費者（民眾）告訴他們「我做了什麼事」，這就是破框。

蔡英文也現場調查學生加入她的臉書、Youtube、line、Ig等人數。蔡英文說，為什麼總統在做網紅？為何要拍電影做直播？她跟大家保證自己不會做網紅，她的工作是做總統，但總統做的事情要讓男女老幼都知道，這段時間以來做最成功的事，就是上「博恩夜夜秀」，那集節目的臉書加Youtube流量已有330萬人看，她在總統府召開盛大記者會，滿場記者報導之後，量都沒有330萬人大，所以她要用社群網站跟民眾溝通，而博恩夜夜秀是唯一一個節目，讓她好好講完勞基法的問題。

蔡英文表示，過去3年政策破框，現在跟民眾溝通也要破框，在場高中生的阿公阿嬤和弟弟妹妹如要加入她的社群媒體都表達歡迎，這證明蔡英文政府不是守舊政府，會反省檢討改進，但不要強迫她改變服裝。

蔡英文強調，社群媒體深化台灣的民主，不用翻牆，政府不會審查貼文，政府人力不夠，處理貼文比率不高，事倍功半，但如果覺得政府做的不夠好，可以在她的臉書等社群媒體留言，她也笑說，有些留言不太客氣，但也不會因批評政府而在一夜之間被下架，言論自由是社會最重要價值，要共同守護，總統負有最大責任，不希望外部力量傷害我們的民主。

蔡英文也再度重申假訊息讓社會很不安，在確保言論自由同時，也要確保假訊息不會干擾民主的運作，這個要大家一起來，媒體識讀能力要靠大家一起努力，她派小小任務給各位高中生，把位置上的一朵康乃馨記得帶回家給媽媽，並給媽媽一個擁抱，她要祝福媽媽們母親節快樂，也請媽媽和爸爸加入她的line，第二個任務是今天來參加活動的學生，在IG作限時動態發文，請學生標記她一下；博恩大表讚賞，指小英總統變得活潑，愈來愈辣。

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