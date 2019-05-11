板橋高中穿裙子爭議 蔡英文：蘇格蘭人不也穿裙子

2019-05-11 16:21

〔記者林曉雲／台北報導〕新北市板橋高中師生日前舉辦穿裙子活動遭批評，今天有高中生在與總統蔡英文面對面論壇中提問此事。蔡英文反問，蘇格蘭人不也穿裙子？以前有黨團元老穿長袍的雕像，也有小朋友問「那位老先生為何穿裙子？」服裝是文化，所有女生做的事，除了生小孩之外，男生也可以做，呼籲社會應抱持更寬容態度去看待此事。

蔡英文表示，博恩曾要她舉三件事是女生可以做，但男生不可以做的事，她只回答了一件事「生小孩」，現在軍人女生也很多，三軍統帥也是女生，所有女生做的事，男生也可以做，男生穿起裙子，感受女生附著在一定衣著，行動受到的障礙，是一種將心比心的做法，也是社會上宣揚進步價值，不同性別之間彼此體驗，認知對方因性別受到的社會限制，所帶來生活工作的不便，相互理解，對兩性是好的，社會應抱持更寬容的態度去看這件事。

在回應學生關注技職教育，蔡英文表示，從2016年以來，技職教育是政府給教育部最重要的工作，大學和高中多是知識性教育，與社會需求中間相隔一層，她希望年輕世代不要對技職教育有排斥感，科技大學畢業生的就業比較好，但這樣的趨勢可加速，在學校課程、老師聘用、資源及制度上更進步。

她也認同提問學生的意見，發現家長心態問題是阻力，但蔡英文強調，最重要是學生自覺，感受到對自己未來要做什麼規劃，在她的世代，多認為一定要唸大學、碩士、博士，走進職場已30多歲，今天如果30多歲工作，會發現前半段所受教育和現代社會脫節，前半生教育浪費掉，而科技進步速度很快，教育應貼近職場和社會變化。

蔡英文表示，高中職畢業先工作，了解下一階段做什麼再唸大學，大學畢業工作時，了解有進修需要再唸碩士，進進出出教育和工作好幾次，如此讓自己和社會更融合，她一直想說服家長，但家長就是這樣，她相信家長會被自己子女說服，在場學生們可先說服自己要的生涯規劃，再克服心理障礙，出去工作再唸大學，同班同學可能已在唸研究所，自己進入職場時，同學也可能已在前面，雖後發但續航力更強，她強調「生涯和教育不是趕時間，一步一步築夢踏實。」

東港學生關心南部發展，蔡英文以今年流行一句話「我屏東、我驕傲」回應。她表示，在中央和地方團隊共同克服種種困難後，屏東燈會是有史以來最成功的燈會，事在人為，在北部或南部不相干，相關的是有無意志力去做，南部產業過去數十年往北移趨勢，但她現在看到是平均分配趨勢。

蔡英文以今年台商回台投資為例，1月到5月此時，台商帶回累積2700多億元金額，今年預期可達5千億元，蠻均勻分布在北中南，新世代產業也往南部移，這幾年努力，把南部科學研發能力加強，中研院亦在台南設院區，政府也強化南部研究能力，屏東在農業生科有非常好的學校，國艦國造帶來造船業很大商機，使高雄造船業再生，成為下一世代更具競爭力產業，政府不斷把新產業引入南部，有先進產業在南部，趨勢已在形成，南部同學不用急忙來北部，南部就有好的就業機會。

回應學生提問客家文化，蔡英文表示，她現在客家話講的還可以，每一種語言背後代表的文化值得去探索，身為客家子弟有傳承責任，客家文化和客家語言是台灣文化一部分需傳承，但不同世代要賦與不同意義；崇文高中時裝秀很漂亮，上面是原住民服飾，下面是客家服飾，是很棒的設計，也是自我文化的主張。

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