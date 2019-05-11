台語講古問答被完封 陳其邁：下次該請「市長」來

2019-05-11 17:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院副院長陳其邁今下午出席台語講古比賽，結果在台上接受上屆冠軍考試，一連3題都答錯、慘遭完封，中間還一度看手錶表示可能要趕場了，他最後笑說，下次應該請「市長」來。

由番薯衛星電視台舉辦的第三屆台語講古比賽，今天在大魯閣草衙劇場舉行，行政院副院長陳其邁、立委許智傑均到場加油，陳其邁也被邀請上台，接受上屆冠軍廖知恩考驗。

陳其邁先說了一段繞口令、廖知恩也說了同樣一段，當場由5位評審給分，結果5人都投給廖知恩。

第二階段陳其邁再接受廖知恩考試，接連詢問螳螂、彩虹、百香果的台語，陳其邁回答卡卡，還一度舉起手透露要趕下一場，甚至望著台下立委許智傑想請求救援，最後3題都答錯，連同繞口令也輸給廖知恩、慘遭完封。

陳其邁強調講台語是驕傲，很肯定主辦單位用心，也鼓勵大家多說台語、客語、原住民語等自己的母語，對於自己被完封，他笑說下次應該請「市長」來。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/