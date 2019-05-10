怒轟原民會操弄土地對立 上千原鄉漢人揪14日北上抗議

2019-05-10 19:11

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉現有許多原住民保留地（原保地），但早在清代、日治時期，漢人就到山區屯墾，但隨著政權更迭，原住民權益與土地意識提升，土地劃歸為原保地，造成當地漢人只能向公所租用原保地耕作、居住，沒有土地所有權，近期又傳出原民會有意清查、收回土地，分配給原民，漢人不滿原民會為照顧原民，不惜犧牲漢人生存權，14日串聯全台逾千原鄉漢人到行政院、原民會抗議，爭取土地權益。

南投縣居民權益促進會說，上月就已赴立法院陳情，呼籲針對山坡地保育條例進行修法，為漢人土地權益解套，過去原民會劃編原保地曾出現過誤編情況，明明漢人有居住事實，卻劃成原保地。

近期又傳出原民會有意限縮土地放租，長期目標是要限制漢人承租，並收回土地，分配給原住民使用，舉此將讓原鄉漢人權益蕩然無存。

促進會成員痛批原民會權力過度擴張，簡直成為原鄉原漢對立的亂源，原本信義鄉原漢相處融洽，卻因原民會不斷挑起土地問題，激起對立。

促進會成員說，14日北上抗爭，是要凸顯漢人無助處境，希望能將早期原本屬於漢人屯墾土地歸還，或擬訂某一年代做分水嶺，將之前的土地解編給漢人，並呼籲政府、原民會莫再找漢人開刀，或為擴充原民保障，而侵害漢人權益，以維族群和諧，預計全台會有30輛遊覽車、逾千人參與抗爭，光信義鄉就有365人。

信義鄉長全志堅回應，原保地問題涉及歷史共業，相當棘手，甚至經常被當成政治操作，他希望不論原漢都能回歸理性討論，聚焦土地問題，他尊重原民會決策，但身為地方父母官，他也會在法律允許範圍，保障漢人權益。

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