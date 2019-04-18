邵族37件原保地申請「卡關」 可望明年改編

2019-04-18 18:51

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣魚池鄉邵族原住民提出公有土地變更為原住民保留地申請案，有37件「卡關」，有的一等就是10多年，今天集體向立委陳情，終於露出曙光，林務局允諾今年10月底以前，只要符合1988年使用公有地迄今仍有耕種事實等相關法令要件者，就會予以改編為原保地，讓「還地於民」的政策能更加落實。

2007年起，中央推動「補辦增劃編原住民保留地實施計畫」，但程序過於繁複，民怨四起，本身是邵族原住民的南投縣議員石慶龍也面臨相同問題，與族人一起向立委陳瑩陳情，召開「魚池鄉原住民保留地補辦增劃編協調會」，除了林務、地政等相關單位出席，魚池鄉長劉啟帆也到場關切。

石慶龍說，「補辦增劃編原住民保留地實施計畫」頒行時，屬於平地原住民的邵族起初並未被列入，之後法令放寬才與山地原住民一樣享有此福利，而上述等待增劃編保留地的37案，有的一等就是10多年，結果人已往生，但案件依舊「卡關」，希望中央至地方能建置單一服務窗口，以免他們像無頭蒼蠅般忙來忙去，最後仍徒勞無功。

陳瑩指出，這37件申請案，有的在行政院等待核定、有的還要複丈、分割或土地鑑界，狀況不盡相同，且牽涉諸多機關，難怪迄今全國只有5件順利通過審查，因此，要求原民會應全面檢視所有原保地增劃編的申請案件問題，進而提高案件審查效率，讓「還我土地」不再僅止於口號，而是能接原住民地氣才是。

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