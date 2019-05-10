聲援丁丁！批法官不知怎麼判 藍委：「邊開邊投」前所未見

2019-05-10 19:44

〔記者陳昀／台北報導〕台北市長選舉無效訴訟案，台北地院今天判國民黨候選人丁守中敗訴，對此，國民黨立委批評法官不知怎麼判，並指「邊開邊投」是前所未見的事實，中選會應亡羊補牢、避免明年大選再有類似情形。

國民黨立委李彥秀說，這對丁守中來說恐怕是無法接受的判決結果，畢竟當天選務混亂是全民都知道的事實，一邊開票、一邊投票更是前所未見的事實，法院判決恐怕讓很多人無法接受。

李彥秀指出，法院也明確點出選舉過程有明確瑕疵，選委會必須亡羊補牢，避免這樣的情形再次發生，而對於丁守中後續行動，也都會尊重、支持。

國民黨立委費鴻泰也說，世上從沒有一邊開票、一邊投票的事，時間還長達3至4小時，不知法官用什麼理由判，但也應該跟社會大眾交代，到底中央選委會、台北市選委會是否要對「邊開邊投」的狀況道歉負責。

費鴻泰更質疑，明年1月11日大選，若再發生票投不完應該怎麼做？中選會應該明確規範、定調。

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