丁丁哭哭》 北市選委會欣慰：感謝法院公正審判

2019-05-10 14:36

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中去年九合一大選落選，認為選舉制度不公，提出選舉無效訴訟。台北地方法院今天判決判決丁守中敗訴，中選會、台北市選舉委員會勝訴。對此，台北市選舉委員會甫發布聲明，對於判決結果「深表欣慰」，表示感謝法院公正審理裁判，實證選委會秉持依法行政、公平、公正及堅守中立立場的守則辦理選務，並無違失。

選委會聲明中指出，「零缺點」及「盡善盡美」是選務實務上努力追求的目標，九合一選舉因合併辦理10案公民投票，在大量、限時以及資源有限的限制下，「我們深切反省檢討或多或少有若干細部作業尚非完美」，然而選務機關依法行政、公平、公正及堅守中立立場辦理選務是永遠恪遵的守則。

選委會強調，選舉人在這次選舉過程展現高度的公民素養、選務人員依法中立執行選務工作，以及法院依法公正審理裁判，均是我國民主法治進步發展的堅實基礎，特別感謝全體市民及參與選務工作所有的人員。

對於投票過程出現排隊過長、一邊投票、一邊開票問題，選委會表示，主要涉及選舉與公投合併舉行，我們期待立法院儘速討論修正相關法律，以降低民眾疑慮，並利爾後選務工作之執行。

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