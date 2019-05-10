丁丁哭哭》提台北市長選舉無效訴訟 丁守中輸了

2019-05-10 14:01

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨台北市長落選人丁守中聲請驗票落敗後，再提選舉無效訴訟，法院今年3月29日言詞辯論終結庭時，丁親自到庭引用前美國總統甘迺迪名言「人生本來就不公平」強調：「政府要公平，司法更絕對要公平，而台灣未來選舉是否能邊開票邊投票，將由法官寫下歷史的一頁」。台北地院今宣判丁守中敗訴。

丁守中去年11月28日親赴法院聲請驗票並證據保全，但驗票後仍落後給柯文哲3567票，相較原先開票結果多輸313票；丁提起選舉無效訴訟。

去年12月24日全案首度開庭時，丁守中親自到庭，表示，提告目的有三：徹底檢討選舉公投法令欠缺明確規範，檢討選務機關應有的公平性；防止選委會違法操縱選務，影響選舉結果；防止再發生邊開票、邊投票影響選舉公正。

丁律師團也說，應等全市都投完票再一起開票、禁止排隊選民使用手機、4點後不應繼續投票3個多小時，否則使選民資訊不對等。

全案歷經法院3個多月密集審理，今年3月29日辯論終結，丁再度現身表示，提起選舉無效訴訟並非為了爭取個人成敗，而是為建立公平選舉制度，去年選舉當日邊投票邊開票不僅違法，更成為各國媒體的笑話，且由資料可知，延長投票期間，有逾10萬人邊持手機看開票、邊投票，已實質影響選舉結果。

丁守中還說，依丁營估算，影響層面約780個投票所共14萬名選舉人，盼法官能做出最公平明智的判決結果，未來選舉是否可以邊開票同時邊投票，就由法官的判決決定。丁律師團也贊同。

至於被告的中央選舉委員會與台北市選委會均辯稱，九合一大選均依選罷法規定辦理，否認選務違法，且分析全數1563個投開票所後，並未發現棄保效應，丁陣營將零星選務疏失，以偏概全擴張解釋為北市普遍性疏失，但選務操辦過程實際上並未違法。

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