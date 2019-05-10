丁丁哭哭》九合一選舉「一邊開票一邊投票」 北院：沒違法

2019-05-10 18:45

〔記者吳政峰／台北報導〕2018年的地方公職人員選舉綁10項公投案，延宕投票時間，造成一邊投開票所開票、另一邊投開票所還在投票的現象，代表國民黨參選台北市長的丁守中直指就是「一邊開票、一邊投票」害他落選，向台北地院提起選舉無效之訴，不過，北院10日判決直指，這種現象是預料之外的結果，難認中選會違法，駁回其訴。

北院指出，根據選罷法57條規定，各投票所於投票完畢後，應改為開票所進行開票，這是法律明定，也是向來的選務作法，並非針對這次選舉，因此丁守中提出的「全部投票所投票完畢後」或「同一選區投票所投票完畢後」，才能一起改為開票所的主張，不合法條文義。

北院強調，「一邊投票、一邊開票」的現象，是選罷法規定執行之「預料外結果」，是否因為時代演進、科技進步而衍生其他不當結果，導致法條有檢討或修正的必要，屬於立法政策的事項，選務機關只能依立法機關制定的現行法律依法行事，這是憲法規定的權力分立。

北院認為，投、開票的規劃或許有瑕疵，但未達違法地步，也未違反憲法保障人民的選舉權，無法依據丁守中的主張來判決選舉無效。

本案源於九合一選舉綁10項公投案，造成選民較多的投票所無法於下午4點的法定時間內完成投票，中選會為了解決紛爭，公告下午4點以前排隊的民眾可投票，未料4點過後，其他已完成投票的投票所依規定轉為開票所，選務人員開始唱票，形成一邊還在排隊投票、另一邊已在開票的怪象。

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