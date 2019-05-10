丁丁哭哭》北院打臉丁陣營：就算爭議58票都給丁 選舉結果也不變

2019-05-10 19:29

首次上稿 17:42

更新時間 19:28

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨台北市長落選人丁守中提選舉無效之訴，今天一審判決丁守中敗訴，台北地院釋出判決書逐一打臉丁營主張，且法院依得票率與開票時間做成的趨勢圖，也看不出棄保效應，即便以最有利丁守中方式認定，將爭議票58票都給丁，也未超過丁、柯得票數差3567票，選舉結果不變。

北院指出，丁營雖主張，選民在投票時間截止後進入投票已違法，但依選罷法第19條第1項但書規定為「到達」投票所，並非「進入」投票所，以保障選舉人投票權：再者，投開票雖同時進行，遭質疑產生「棄保效應」，但「投票完畢」時間、「完成開票」時間、上傳登錄開票結果的「電磁紀錄登錄時間」，會因選務作業時間影響而有差距。

另丁營雖以「累計法」作成趨勢圖，主張發生「棄姚保柯」的「棄保效應」，卻難以舉證，且合議庭以丁守中、姚文智、柯文哲得票情形，也無從認定有「棄姚保柯」之「棄保效應」；至於丁營認為，隊伍後方沒有員警或選務人員押隊管制，任由選民投票影響選舉結果，合議庭依丁營提出的監視器畫面或證人證詞，均無法認定中選會或台北市選委會有放任情形。

丁營雖一再強調，公投綁公職選舉已影響選舉結果，但合議庭表示，依公投法與選罷法相關規定，公投綁大選並不違法，雖選民排隊等候選舉、投票，也只是選務機關規劃欠缺妥當，不可倒果為因，認定兩者同一時間進行已違法或違憲法。

丁營又質疑，投票時間不足、各投開票所圈票棚數量明顯不足，已限制人民投票權；合議庭認為，選民投票意願受各種因素影響，例如候選人是誰、選情、天氣等，不可一概而論；且中選會與北市選委會綜合考量過往選務實際經驗、選務人員工作負荷等各因素，公告選舉時間為上午8時至下午4時，並沒有故意將選舉時間縮短以妨害投票行為。

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