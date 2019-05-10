丁丁哭哭》選舉無效敗訴丁守中不排除上訴 「學姊」這樣說

2019-05-10 16:04

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中所提選舉無效之訴結果出爐，台北地方法院今天判決丁守中敗訴，無需重新舉辦選舉，仍可上訴。對此，台北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩表示，市府尊重法院的判決，不管法院判決如何，市長還是會繼續埋頭苦幹，一樣早上7點半準時上班，繼續推動市政。

黃瀞瑩今日下午在市府大樓11樓外接受媒體訪問，說明市府對選舉無效訴訟結果的態度，黃靜瑩強調，其實柯市長從上任開始，對台北市的未來非常有想法，希望可以繼續努力推動市政，不管法院的判決如何，市長還是會繼續埋頭苦幹，然後一樣早上7點半準時上班，繼續為台北市的市政推動。

媒體問判決是否在意料之中？黃瀞瑩則說，不管法院判決如何，其實每天還是要準時上班，在會議室裡面為台北市的市政努力，希望說未來市民可以看到很好的台北市的成果。

丁守中不排除上訴，市府如何因應，黃瀞瑩表示，其實不管這個訴訟，未來的決定是什麼，市長在訴訟中都是一個參與者的角色，相信市長他未來的目標還是繼續努力。

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