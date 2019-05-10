塑膠使用量不減反增 監院糾正環保署

2019-05-10 18:03

〔記者鍾麗華／台北報導〕塑膠垃圾污染嚴重，監察院今通過糾正環保署。提案監委張武修今天召開記者會表示，台灣被海洋垃圾包圍，8成海域可見海漂垃圾，塑膠比率達66.3%。而環保署自2002年推動塑膠產業轉型已長達17年，迄今商家販售未有普及適當替代品，而業界也尚待政府輔導轉型，限塑政策推動多年，仍乏配套，難辭執行不力之咎。

張武修指出，環保署於2002年實施第一波限塑措施雖有初步成果，然而又在2006年修正公告取消有店面餐飲業管制，放寬限塑措施，未能持續改變民眾使用習慣，延宕塑膠袋禁用時程，再加上近10年國內塑膠袋整體生產及使用量不減反增。

張武修說，塑膠袋主要材質雖為一般廢棄物應回收項目，但環保署歷次公告塑膠類項目的回收皆不包含塑膠袋，雖部分地方政府有納為回收項目，在執行上因塑膠袋後端處理廠不足，缺乏回收誘因而廠商回收意願低，使回收循環機制不健全。

張武修表示，廢棄漁具及漁船所生廢棄物為台灣沿岸海域海洋垃圾的次要來源，雖然環保署已於2015年擬具漁業廢棄物收集、回收處理管道及建立漁港資源回收設施設置示範區並推動多年，但監察院前往彰化王功漁港、宜蘭南方澳漁港履勘，仍可見隨地丟棄的廢棄漁網，漁業署在王功漁港設置的回收箱也全部裝到滿出來但卻未見處理，原因是環保署沒有機制可以回收漁具。

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