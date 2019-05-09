限塑政策擴大 環保署：授權地方擴大禁用免洗餐具對象

2019-05-09 19:14

〔記者劉力仁／台北報導〕7月1日禁用公部門4大對象「內用飲料塑膠吸管」之後，環保署再推限塑政策，將授權地方政府可「因地制宜」擴大內食用餐不得提供免洗餐具，另百貨公司業及購物中心、量販店提供消費者現場食用時，不得提供各類材質免洗餐具。

環保署於91年7月起規定，公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店、有店面餐飲業等8大類管制對象，不得提供塑膠類免洗餐具，95年6月9日擴大管制，政府部門、學校餐廳內用飲食不得提供各類材質免洗餐具，已減少政府部門、學校87%以上免洗餐具使用量。

百貨量販店現場食用 不再提供免洗餐具

環保署今天預告修正「免洗餐具限制使用對象、實施方式及實施日期」草案，將授權地方政府可因地制宜擴大公告管制場域，當民眾內食用餐時不得提供各類材質免洗餐具；另增訂限制百貨公司及購物中心、量販店等對象，提供消費者現場食用時，不得提供各類材質免洗餐具。

環保署廢管處長賴瑩瑩表示，環保署考量擴大限制使用對象之營業規模、經營型態不同，加上部分地方主管機關已有推動經驗及技術，因此授權地方政府可因地制宜，擴大公告內食用餐不得提供各類材質免洗餐具之限制使用對象。

比較特別的是，環保署也授權地方政府可限制百貨公司業及購物中心、量販店業等對象，提供消費者現場食用時，不得提供各類材質免洗餐具，可能衝擊台灣大賣場常見試吃促銷文化。

賴瑩瑩表示，環保署主要針對百貨公司業及購物中心、量販店附設美食街店家，希望試吃時不要提供免洗餐具，並非要消除大賣場試吃的消費文化，遇到這類情況或現場缺乏清洗設備，地方政府可訂定排除條款，不再限制之列。

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