前大使國慶昏倒送醫竟受阻 監院糾正警政署、北市警局

2019-05-09 17:59

〔記者謝君臨／台北報導〕前駐多明尼加大使湯繼仁，去年在總統府國慶大典昏倒送醫，救護車駛出總統府後開啟警示燈及蜂鳴器欲前往台大醫院，卻遭交管人員阻攔停車，堅不放行，情急之下轉往台北市立聯合醫院和平院區，致急救捨近求遠；監察院今通過監察委員王幼玲所提之調查報告，糾正內政部警政署、台北市政府警察局。

監委表示，救護車駛出總統府後，欲前往「醫院緊急醫療能力」分級為重度的台大醫院，卻遭阻攔，經醫護人員表示車上有緊急病患仍不放行，情急下轉往中度的聯醫和平院區，8點58分送到急診室，因情況危急，和平院區向仁愛院區的葉克膜小組要求支援，10點20分為湯裝上葉克膜，40分送往台大繼續醫治。

監委說，警政署及北市警察局雖均有緊急救護車輛預先規劃路線的規定，但載有湯的救護車自總統府駛出，至重慶南路與衡陽路口的管制範圍時，卻遭萬華分局人員以前有遊行花車及表演團體為由，阻擋前進，並請救護車往西駛出，捨近求遠，顯未落實安全維護計畫中「最近醫院救護路線、救護人命優先」要旨。

此外，監委另指出其餘缺失，要求國慶籌備委員會檢討改善；首先，委員會訂定的安全維護計畫書中，有關救護車離場動線，是經由凱達格蘭大道（景福門）左轉中山南路行駛至台大醫院，但此路線與委員會函請憲兵指揮部人車管制範圍確有矛盾，國慶日倘出現大量傷病患需後送台大醫院，將造成大混亂。

其次，委員會於國慶大會現場安排3輛救護車，以備不時之需，另請國防部於總統府1樓設置臨時救護站，但委員會卻不知救護站也備有1輛救護車，案發後委員會仍不知湯是由何單位緊急救護，且4輛救護車駕駛及相關人員的勤前教育也混淆不一，顯有檢討改進的空間。

監委說，湯於總統府內因公昏倒緊急送醫，雖過程有諸多波折，所幸有賴三軍總醫院松山分院、總統府醫務所、北市聯醫等醫師、護理師、救護車駕駛及相關人員齊心救治，最終湯得以康復出院，深值嘉許，該等人員戳力從事、積極進取，應函請各相關單位予以嘉勉，以資鼓勵。

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