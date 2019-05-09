橋科來了！ 陳其邁：流淚撒種的，必歡呼收割

2019-05-09 19:21

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院副院長陳其邁今天陪同蔡英文總統南下視察高雄橋頭科學園區的準備情況，他昨天預告：「橋頭科學園區要來了！」，被支持的網友在他臉書留言灌爆，網友並直呼「你才是高雄市長」，面對當初競選高雄市長時所提的政見將實現，陳其邁今晚在臉書上說：「流淚撒種的，必歡呼收割，無論我身在何方，無論我去向何處，我永遠都會記住，高雄是我一輩子的故鄉」。

陳其邁說，百感交集。昨天他在臉書上公布橋頭科學園區的好消息時，網友們踴躍的回應，遠遠超出他的預期，「我也深刻感受到，那一股希望故鄉更好的熱情」。

陳其邁以「高雄發展新願 橋頭科學園區實現」為題貼文說，他競選高雄市長時，一再強調，這幾年將會是高雄能否順利轉型升級，與世界一流城市競爭的關鍵階段；橋頭科學園區，就是推動高雄衝刺的核心元件。

「我的承諾不變，從立法委員到行政院副院長，我一直都以高雄人的身分，孜孜念念著故鄉的發展」。陳其邁表示，今天陪同蔡總統到現場參訪，眼前浮現著推動橋頭科學園區的點點滴滴，想到簡報上的示意圖即將成真，真的是放下一件心頭大事，也感到人生的痛快。

陳其邁指出，橋頭科學園區、楠梓加工出口區、路竹科學園區、台南科學園區所構成的南部科技走廊，將會是全世界最有價值的高科技產業聚落，也是高雄在未來發展時，最堅強的優勢。目前南部幾個科學園區的土地使用近乎飽和，面積262公頃的橋頭科學園區，是讓南台灣甚至是個台灣高科技產業持續發展，非常重要的關鍵。政府一定會全力協助高雄產業轉型。

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