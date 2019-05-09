橋頭科學園區來了！ 蔡英文：答應高雄的事絕不會忘掉

2019-05-09 17:35

〔記者蘇福男／高雄報導〕總統蔡英文今天下午視察高雄橋頭科學園區進度時表示，選舉是一時的，承諾是一輩子的，去年底選舉對高雄鄉親承諾過的橋科建設，可行性評估已通過，行政院準備要核定，她強調，答應高雄的事情絕對不會忘掉，橋科是攸關台灣下一世代產業成長的關鍵基地所在，包括半導體、AI智慧科技產業，都可以來高雄落腳。

行政院4月17日通過高雄新市鎮開發科學園區（橋頭科學園區）的可行性評估報告，原訂7月完成的都市計畫變更程序，將提早兩個月進行，希望能趕在5年內完工、招商。

總統蔡英文今天下午2點由總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁、內政部長徐國勇等人陪同，到高雄科技大學第一校區工學院頂樓視察橋頭科學園區預定地，聽取內政部、科技部相關簡報。

徐國勇指出，高雄新市鎮設置橋頭科學園區，最大地主是台糖，附近住戶同意區段徵收達92.9％，顯示民眾非常期待趕快啟動，興建橋科聯外道路為當務之急，他已核定從新市鎮基金核撥1.3億元經費優先興建。

科技部則指出，橋科計畫引入晶圓製造、封測等半導體產業，智慧機械及5G/6G網路及AI軟體服務等創新產業聚落，推估每年可以創造1800億元產值，並提供超過1萬1000個優質就業機會。

蔡總統致詞指出，高雄的產業發展需要更多的支持，華邦電進駐路竹科學園區後，高雄迫切需要產業用地，以爭取科技業更大規模的投資，她知道高雄確實需要一個新的科學園區，這也是去年底選舉她對高雄鄉親承諾過的建設。

蔡英文說，橋科經總統府祕書長陳菊在市長任內規劃，行政院副院長陳其邁全力協調，再加上在地立委、議員及許多單位的努力，可行性評估已通過，行政院也準備要核定，她親自來視察就是要用行動證明，選舉是一時的，承諾是一輩子，答應高雄的事情絕對不會忘掉，未來橋科將會串連路竹和南科，成為南台灣最重要的科技產業走廊，包括半導體、智慧機械、AIoT產業在內，下一個世代台灣最核心也最有競爭力的科技產業，都可以來高雄落腳。

總統強調，平衡南北發展，讓高雄產業成功升級轉型，創造更多優質的工作機會，這就是不分黨派，大家共同努力的目標，她也請高雄鄉親們放心，科學園區開始籌設後，是由科技部主管，土地徵收所需費用則交給內政部營建署的新市鎮基金支付。也就是說，中央絕對支持到底。

蔡英文表示，拚經濟不能靠口號，找錢、找地、創造有利產業發展的環境，每一件事情都要實實在在來做，她也再度重申，延續一段時間的美中貿易戰，給國際經濟環境帶來劇烈變化，台灣必須謹慎因應，不能再把所有的雞蛋放進同一個籃子，走回過度依賴單一市場的錯誤路線。

蔡英文指出，在科技產業的研發和製造領域，台灣確實擁有優勢，我們必須發揮這些優勢，讓台灣整體經濟的體質更強壯，橋頭科學園區就是攸關下一世代高雄產業成長的關鍵基地所在，她懇請大家繼續努力，一起衝刺橋科進度，一起打造高雄成為創新產業的重鎮。

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