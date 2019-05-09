橋頭科學園區要來了！陳其邁被灌爆「你才是高雄市長」

2019-05-09 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕行政院副院長陳其邁昨天在臉書宣告「橋頭科學園區要來了！」預告蔡英文總統今天將到橋頭帶來好消息，視察這個未來的科學園區準備狀況，也代表陳其邁去年競選高雄市長的政見即將實現。此PO文一出，已吸引2萬多名網友按讚，上千則留言湧入，許多網友感動直呼「感覺你才是高雄市長。」

陳其邁表示，橋頭科學園區是他擔任立委時，就向中央爭取的重要地方建設。去年競選高雄市長的時候，也是重要政見。雖然他到了行政院服務，橋頭科學園區的案子始終掛在心上，三不五時就會找科技部、內政部開會，關心期程盯緊進度。

他提到，橋頭科學園區面積262公頃，政院將積極引入晶圓製造、封測等半導體產業，智慧機械及5G/6G網路以及AI軟體服務等創新產業聚落，根據科技部的推估，以後每年可以創造1800億元產值，並提供超過1萬1千個優質就業機會。陳其邁在文末強調「高雄是我的家，為高雄打拚的心不曾改變！」

許多網友被這篇PO文感動，紛紛留言「怎麼感覺你才是高雄市長」、「雖然邁邁沒選上高雄市長，但還是落實了選前的政見」、「很怕到時候橋頭科學園區成功了，但卻被別人邀功去了，那時沒投給你的人，有好多人都後悔了」、「沒當選的心繫高雄、當選的忙著征服全宇宙」、「邁邁謝謝你，心繫高雄...」

陳其邁也在底下回覆感謝許多網友的鼓勵，還有網友問道，已經有一個路竹科學園區為何還要多一個橋頭？他也解釋，是因為廠商仍有用地需求。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/