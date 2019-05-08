總統明天宣布 陳其邁：橋頭科學園區來了！

2019-05-08 18:37

〔記者李欣芳／台北報導〕橋頭科學園區確定將成立！蔡英文總統明天將南下視察橋頭科學園區的準備情況，據悉，蔡總統可望宣布高雄橋頭科學園區興建的相關程序，行政院副院長陳其邁今天下午在臉書上說：「橋頭科學園區要來了！」。

陳其邁表示，橋頭科學園區是他擔任立委時，就向中央爭取的重要地方建設。去年競選高雄市長的時候，也是他的重要政見。雖然我到了行政院服務，橋頭科學園區這個案子始終掛在心上，三不五時我就會找科技部、內政部開會，關心期程盯緊進度。明天，蔡總統要到橋頭，會帶來好消息，並視察高雄這個未來的科學園區的準備狀況。

陳其邁說，準備中的橋頭科學園區，面積有262公頃。行政院積極將引入晶圓製造、封測等半導體產業，智慧機械及5G/6G網路以及AI軟體服務等創新產業聚落，根據科技部的推估，以後每年可以創造1800億元產值，並提供超過1萬1千個優質就業機會，將為高雄的產業注入新動力、新活水。

他表示， 從橋頭串聯楠梓加工區的日月光、路竹科學園區的華邦電及台南科學園區的台積電等國際大廠，將形成南部科技產業廊帶，這是力拼高雄故鄉經濟結構轉型的重要基礎建設。

陳其邁說：「高雄是我的家，為高雄打拚的心不曾改變！」。

據悉，行政院已在4月17日審查通過高雄新市鎮開發科學園區的可行性評估報告，當天主持審查會的行政院政務委員張景森並指示科技部儘速將橋頭科學園區籌設計畫提報行政院核定，請內政部於7月前完成都市計畫變更程序。

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