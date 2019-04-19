橋頭科學園區通過評估 徐國勇向高雄鄉親報喜訊

2019-04-19 17:22

〔記者黃佳琳／高雄報導〕行政院17日通過高雄新市鎮開發科學園區（橋頭科學園區）的可行性評估報告，內政部長徐國勇南下高雄向鄉親報告喜訊，並指出原訂7月完成的都市計畫變更程序，將提早兩個月進行，希望能趕在5年內完工、招商。

前高雄市長陳菊積極推動的橋頭科學園區，在立委邱志偉和劉世芳協助下，行政院已可行性評估報告，接下來將進行都市計畫變更程序、徵地、環評開闢道路等步驟，完工後預估可創造一千億元產值及一萬一千個就業機會。

徐國勇今南下向鄉親報告喜訊，並指出，台灣正面臨少子化問題，很多縣市的學校都面臨學生不足減班問題，但新竹科學園區旁的竹北市卻是逆勢成長，不但要增班，甚至要多蓋學校，主因就是竹科一直有能力吸引廠商進駐，創造新的工作機會和發展生活圈。

徐國勇指出，未來橋頭科學園區落成後，不但有助於橋頭當地的發展，更能溢散到鄰近的楠梓和岡山等地，對於鮭魚返鄉的台商來說，只要政府能解助解決水、電、空污等問題，相信會有極大的吸引力。

由於橋頭科學園區完工需要改善的問題遍及各部會，邱志偉承諾，他會定期招開跨部會協調會，解決接下來可能面臨的問題，也希望市府府能和中央一起合作，全力協助科技部開發橋頭科學園區，以便招商引資。

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