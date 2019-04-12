力推永康交流道聯絡道 徐國勇感性這樣說…

2019-04-12 18:28

〔記者吳俊鋒／台南報導〕斥資約9億元的國道1號永康交流道聯絡道合併工程，今天正式動土，內政部長徐國勇主持祈福儀式，他說，完工後，可讓周邊路網更完善，提升生活圈機能，帶動就業機會，有助於地方經濟發展，他感性地說，這是中央對台南願景的承諾，不會輕忽。

今天動土的中山高永康交流道聯絡道工程，以現有永安路的拓寬為主，加上永安橋、北館橋的改建等，南起永安路、台1線交會口，沿安南區生活圈4-11都市計畫道路向北，連接長和路北外環道路，全長1.48公里。

永康與安南是台南市前2大人口最多的行政區，內政部營建署長吳欣修說，當地有4座主要工業區，車流以永安路為通往永康交流道的運輸道路，民眾也常由長和路的堤防道路，當作前往台1線的替代道路，永安路在尖峰時段容易壅塞。

聯絡道現況為20米，配合鹽行國中區段徵收案，將瓶頸的永安路拓寬為40公尺，沿途2座橋梁也會結合河川治理，一併提高、改建，預計2022年完工。

台南市長黃偉哲說，這項工程對永康交流道附近的交通狀況有很大幫助，未來串連已動工的台南都會區北外環道路，將可協助解決附近交通壅塞情況，到南科也會更便捷，地方樂觀其成，一定全力配合。

徐國勇指出，永康交流道聯絡道環線通車後，下高速公路的車輛，可利用環線進入安南區，有效分散車潮，也能方便各工業區的交通，提升鄰近生活圈機能，可促進地方整體觀光品質。

徐國勇提到，中央不會輕忽台南，將全力支持各項建設，希望協助府城回復到台灣最早發展都市的榮景，並與國際接軌，帶來更多就業機會，讓經濟更發展。

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