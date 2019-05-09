盧市府136天廢25條法規 綠營議員批：龍規盧不隨

2019-05-09 15:32

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市議員楊典忠今日在議會質詢指出，市長盧秀燕上任136天廢止25條法規，其中15條是前市長林佳龍任內制定，且連法制局長都不清楚廢止理由，顯見「龍規盧不隨」，針對性太強；法制局回應，因應時勢以及政策需求決定法規存廢。

楊典忠說，新市府團隊執政136天，廢止或停止適用的舊法規就有25條，例如青年事務審議會、營造友善城鄉環境計畫推動小組、市容美化推動委員會等設置要點，難道台中不推動市容美化，也不營造友善城鄉環境嗎？

楊又說，相較於當時林佳龍停用14條，盧比林多廢11條，而且其中15條是林佳龍任內制定的法規要點，看起來「龍規盧不隨」，針對性頗強；副市長楊瓊瓔回應，以市民最大權益為基準，好政策盧市長都會繼續執行。

法制局長李善植說，各機關對於管轄事務自行認定，就府層級行政規則的廢止，法制局會要求該局說明理由，若機關內部行政規則，則該機關會單方面請法制局廢止，未來可以請主管機關提供廢止理由。

楊典忠嗆說，法制局有如橡皮圖章，其他局處送來就公佈，連把關都不把關，要法制局做甚麼？要求對於市府制定與廢止法規都要嚴謹，在官網公佈時也要清楚說明理由與替代法規，倘若影響市民權利義務，應辦理公聽會。

法制局說明，法規是否廢止，各機關均會因應時勢以及政策需求來決定，一切依法行政。

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