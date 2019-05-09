台南立委初選民調風波未平 顏純左：沒有真相、沒有團結

2019-05-09 12:27

〔記者王涵平／台南報導〕爭取台南立委第一選區初選提名的前南市副市長顏純左，今提多份民調數據，質疑民調母體有問題，調查結果失準，強調沒有真相、沒有團結，要求中央正視。

第一選區立委初選民調結果日前公布，前南市議員賴惠員勝出，但立委葉宜津、前農委會副主委李退之已提告賴涉賄選，聲請假處分要求中央暫緩提名。

顏純左今召開記者會指出，初選前自行委託民調、委託媒體民調都保持領先，但初選揭曉支持度卻意外落居第二，黨中央5月1日公布的初選民調，有表態率高得離譜、多出來的表態率幾乎全集中灌到賴惠員身上以及短短兩星期內同一家民調公司所作民調賴惠員竟暴增13%等3大疑點，違背民調科學認知的結果，顏純左說，「沒有真相就沒有團結」，選民都無法接受這樣的民調結果。

顏純左表示，民進黨既然以民調作為提名依據，那麼民調過程與結果必須可堪檢驗，才是負責任的黨內民主。

顏純左指出，「表態率過高」疑點，接到民調有答出支持人選的比例將近85%，這個比例是民進黨今年立委初選表態率最高的，而且日前所有的私下民調，未表態率大概都有3成之譜，甚至北門區表態率高達92%、將軍88%、連新營區這種都會區表態率都有87%，高得令人無法解釋。

他強調，民調從第一名變第二名，關鍵出在3個大疑點，已向黨中央反映，民調委員會也允諾針對疑點檢視，已列入南市一選區立委初選討論爭議事項中，黨中央必須正視，給選民做個交代。

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