告網媒不實攻擊 顏純左：有買耐絞寧1瓶93元證據就退選

2019-04-23 13:57

〔記者王俊忠／台南報導〕角逐台南第一選區立委民進黨內初選的前副市長顏純左，今近午由律師江信賢陪同到台南地檢署按鈴遞狀控告1家網路媒體涉報導不實、對他加重誹謗，此網媒還指控他於2012年以1瓶93元買耐絞寧藥、賺中間差價。顏震怒說，如對手能找出他買1瓶93元的收據，馬上退選立委。

顏純左表示，立委選舉層次很高，應回歸到政策面討論，請停止這種惡劣的政治抹黑動作，自從他立委初選民調衝上第一後，各種無端攻擊接踵而至，他不得不對他做不實攻擊的網媒提告加重誹謗。

顏純左首先聲明，網媒報導有關台南六甲區米行倒閉1事，雖有其事，但這米行實際負責人是他叔叔，不是他、也不是他父親，米行是在1970年倒閉，但叔叔與其父親已在1966年分家產、分家而治，米行倒閉關他與父親何事？為此保留追訴權，沒想到這網媒變本加厲。

這位南市前副市長痛批，網媒背後似有政治黑手，接著報導他在2012年擔任副市長時以特支費買防心肌梗塞的耐絞寧藥，1瓶買93元，控顏賺中間差價。顏說，當時約買8百多瓶，1瓶5、60元，根本不是93元，如對手能拿出他買1瓶93元的收據，他馬上退選立委；否則也要請背後的政治黑手退選。

顏純左說，買耐絞寧藥是送給里長，絕未貪污自肥；他在卸任前，特支費都沒花完，連4個月的假都沒請休，怎會去貪這種小錢！尤其是對手賴惠員，他點名質疑賴惠員在line群組po有關他的不實攻擊消息，為何賴會這麼做？雖然他沒有這網媒幕後黑手的證據，但看起來已呼之欲出了！

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