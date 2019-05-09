韓政策空洞狂跳針 藍營人士：只講口號選民不會支持

2019-05-09 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜自上任以來，持續用其「庶民語言」吸引外界關注，有週刊引述一名國民黨黨務要角指出，庶民語言再厲害，也不能長久撐人氣，也有資深黨務人士勸告，選總統與選高雄市長不同，選民豈會傻傻投給只會講口號的候選人，並指韓國瑜對國防外交、財經、內政等政策的理解淺薄，若未來要與蔡英文或賴清德等人辯論，可能會辯論幾場就慘敗多少場。

據最新一期的《新新聞》報導，韓國瑜上月底參加馬英九基金會舉辦的重振台灣競爭力研討會，當時他曾說「現在什麼年代了還高高在上，一個工廠申請八年，八年抗戰都打完了。」類似這般庶民式的嘲諷語言，雖讓韓持續引發外界高度討論。雖然對於韓國瑜本月初在議會被時代力量市議員黃捷詢問自經區具體規畫時頻跳針式的回應，韓陣營不認為對其高支持度有太多損傷，並稱「愈罵韓是草包，反凸顯庶民與權貴的對比」。但有輔選經驗豐富的國民黨黨務要角認為，庶民語言再厲害，還是得拿出實際政績，光靠一張嘴很難做好市長，更別說想取總統大位。

另名資深黨務人士也指出，韓國瑜先前訪美曾講出「國防靠美國」，加上近期答詢自經區的爭議，都讓外界加深韓只會講口號的空殼印象，這名黨務人士為此勸告韓陣營，不能再沉浸在去年即使政策空洞還是能勝選的經驗，因為相較於高雄市民可能是想改變現狀才給韓機會，對於要扛起整個國家的總統大位，多數選民又豈會「傻傻投票給只會講口號的候選人？」

曾參與馬英九兩次總統大選輔選工作的藍營人士也指出，韓國瑜對國防外交、財經、內政等政策的理解淺薄，目前也沒足夠時間好好惡補，一旦對上蔡英文或賴清德等民進黨對手，可能會辯論幾場就慘敗多少場。

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