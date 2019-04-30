韓願納入初選民調 他製圖「韓國瑜的心聲」網友笑翻

2019-04-30 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（30日）下午北上與國民黨主席吳敦義進行「吳韓會」，會後韓國瑜發表四點聲明，表示無法參加黨內初選，但仍婉轉表達願意接受被動納入黨內初選民調。對此，有網友製圖「韓國瑜的心聲」來「詮釋」韓的想法，讓許多網友笑翻了。

臉書粉專「打馬悍將粉絲團」看完韓國瑜在「吳韓會」後發出的聲明，以國小課本的形式特別製作一張圖來「詮釋」韓國瑜的想法。標題為「第一課 人家是韓總」，內容則有5句：「人家想要參選啦」、「人家不要初選啦」、「人家想當總統啦」、「人民想要人家啦」以及「你要徵召人家啦」。

圖片曝光後讓網友笑翻，紛紛留言「哈哈哈大笑三聲 神詩」、「數學加法第一章 韓小瑜今天喝了一瓶礦泉水和吃了一碗滷肉飯總共多少錢？」、「扭扭捏捏！想選總統想的要死，於是又編了一個新名詞：被動參選！韓導真是曠世奇才！」、「韓總小時候有在河邊看著魚兒往上游嗎」、「超級白話文，連小學生都看得懂」。

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