被酸蹭韓國瑜是「假韓粉」 孫大千仍在臉書幫韓講話

2019-05-03 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕力挺高雄市長韓國瑜的前國民黨立委孫大千，遭與高雄市長韓國瑜槓上的名嘴黃光芹砲轟「別蹭了，很奶油耶！」還酸說「有此假韓粉，還需要朋友嗎？」對此，孫大千不理會此批評，今天仍在臉書發文幫韓國瑜說話。

孫大千在近日臉書以「本是同根生，相煎何太急」反擊媒體人李艷秋對韓國瑜提出「6大疑問」，2日晚間還在政論節目自爆韓「5點聲明是我寫的」！黃光芹今天則在臉書酸孫大千，「他的立場丕變，不再談改革，國民黨總統初選怎樣都可以」，「最令人跌破眼鏡的是，真正把韓『煎』了的那五點聲明，奶油小生竟然主動承認，係出自於他的手筆」。

對於被酸是蹭韓國瑜的「假韓粉」，孫大千則不予理會，今天仍在臉書幫韓說話，強調「成功不必在我」是韓國瑜一直以來的想法。他說，很多人批評為什麼韓國瑜對選總統一直維持模糊的說法，「其實韓國瑜對朱立倫、王金平等黨內眾天王都很支持，他之所以要維持一個模糊的態度，是想牽制很可能參選總統的柯文哲，為黨內其他參選人爭取時間，提升支持度」。

孫大千指出，即便前一陣子，黨內力拱韓國瑜選總統的聲量越來越高，讓韓國瑜陷入兩難的局面，韓國瑜還是想幫國民黨爭取更多時間，就算被很多人批評他也沒多說什麼。很多人現在才來討論韓國瑜的參選正當性、批評韓粉，有必要嗎？

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