花900萬參選講「心裡話」？ 他爆：郭台銘「不想贏初選」

2019-04-30 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘日前宣布，受到媽祖託夢因此決定角逐國民黨總統初選。但知名投資名嘴「帥過頭」黃家進卻爆料，「郭台銘從來不想贏國民黨初選」。

「帥過頭」在臉書用某政論名嘴的慣用語氣表示，「郭台銘在做什麼，天下只有三個人知道，一個是郭台銘，一個是郭的妻子（曾馨瑩），第三個就是帥過頭」。他認為「郭台銘參選只是講他心裡想要講的話，只花了報名費200萬元，民調費700萬元，中國13億人鼓掌，台灣2300萬人傾聽，全世界電子業佈局」。

「帥過頭」強調，郭台銘從來就不想在國民黨黨內初選中勝出，最終出線的一定是高雄市長韓國瑜，但賺最大的仍是郭台銘，因為「花錢最少時間最短，你們這些笨蛋現在應該懂了吧」。

網友也留言「其實就是互相拉抬逢場作戲，帥大高見」、「順便衝一波股票」、「第四個了解郭董的是韓國瑜。所以韓國瑜才會發表五點聲明讓黨中央跳過初選程序。直接全民調。幫郭董省900萬」。

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