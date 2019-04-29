演很大？ 韓粉為見韓國瑜淚棄外婆尾七 被抓包站台贊聲

2019-04-29 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕韓粉們27日在高雄市鳳山區舉辦「歡樂感受新台灣」誓師大會，而主角高雄市長韓國瑜也突然現身，一名韓粉受訪時稱為了見到韓國瑜，他「放棄參加外婆忌日，也沒去接剛出院的媽媽」。但有網友發現，這名韓粉不僅接受媒體訪問，甚至上台站在韓國瑜身邊，被質疑又是「臨演」。

這名韓粉接受《中天新聞》訪問時，眼眶泛紅、哽咽地對鏡頭表示，「今天是我外婆的尾七我沒有去，然後我老娘從台大醫院出來，我也沒有去接她，我一直堅持我要來這裡，我一定要見到韓國瑜」，新聞字幕則打上「為了挺韓放下家人，韓粉愧疚落淚」。

臉書粉專《我愛掀馬統》則貼出圖片指出，「前天看他不管外婆尾七、老娘出院就為了見韓國瑜一面，一轉眼就有個長的很像的人穿上競選背心站在台上？這到底是怎麼一回事XD」。

臉書粉專《抓到了！這梗很綠》更酸說，「我們真的很感動，整個劇組默契十足，情感自然生動，中天頻道獨家播映」。網友也留言酸，「跑龍套的基本班底」、「整個劇組都是自家人，連臨演費用都直接省下來了！耶！這樣韓家就有更多經費可以來做公益了喔！」、「演好演滿」。也有網友笑稱「可能是長得神似的兄弟檔，不要誤會別人」、「優良韓粉上台表揚也沒關係啊」。

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