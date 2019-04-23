看完韓國瑜聲明 她驚覺「在背後開槍」的是這2人？

2019-04-23 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜的太太李佳芬昨晚被詢問韓是否選總統一事，反常地說：「很感慨啊，背後被開槍的感覺很不舒服。」韓國瑜則在今（23日）上午發表聲明，表示「此時此刻，我無法參加現行制度的初選」。對此，前警大教授葉毓蘭表示，「原來李佳芬講的在背後開槍的人是郭台銘和吳敦義？」

李佳芬22日晚間與韓國瑜到漢來飯店歡迎高雄愛情產業總顧問瓊瑤來高雄，被媒體詢問：很多韓粉說，萬一韓國瑜不出來選總統，要燒黨證。她則欲言又止地說，「人與人交往應該是真誠，背後被開槍的感覺很不舒服。」

而韓國瑜則在今天上午發表5點聲明，表示「此時此刻，我無法參加現行制度的初選」，並批「政治權貴熱衷於密室協商，已經離人民越來越遙遠了」。

對此，葉毓蘭在臉書表示，「哎呀，原來李佳芬昨天講的在背後開槍的人是郭台銘和吳敦義？」她說，原來希望高雄的藍天白雲會普照台灣，藍營至少可以天清氣爽，讓民調領先的韓國瑜出線，領導所有的黨內菁英，為2020打一場漂亮的勝仗，但是「沒有想到還是等到充滿怨氣的拒初選、要承擔的聲明。」

葉毓蘭說，她不認為「郭台銘是在背後放槍，目的是為了卡韓。」她解釋，「郭台銘是何等人物，他的企業遍及全球，員工有百萬以上，參選絕對經過深思熟慮，而現在郭已要選，韓仍不表態，真的是沒人卡韓！」

她也強調，希望國民黨繼續以公平、公正、公開的制度，為台灣衝出光明的前景。

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