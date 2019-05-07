韓市府這局處質詢不給直播 黃捷批：公開透明都是假

2019-05-07 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕日前質詢高雄市長韓國瑜「自經區」議題而翻白眼爆紅的時代力量正妹議員黃捷，今晚在臉書表示，上月底她在工務委員會質詢，希望都市計畫委員會應採直播、錄影、錄音，將公眾知情權還給市民，但都發局長閃爍其詞，不敢開放直播，她不滿批，「韓市府說的公開透明都是假」。

黃捷表示，面對她希望都市計畫委員會全程直播、錄影、錄音，並公開都委會專案小組的會議紀錄，都發局長回應將參考是否有其他縣市的前例。但其實是有的，台北市不僅有每一次都委會專案小組的會議紀錄，且提供大會簡報檔，甚至在市長柯文哲上任後，針對重大議案開啟了會議直播的先例，如大家所熟悉的遠雄大巨蛋案。

她認為，會議錄影錄音，甚至公開直播，不只是公開透明這麼簡單，它代表的是參與會議的人，不再限縮於會議現場的與會者，而是觀看直播、影片的每一位市民，不管是觀看頻道的討論交流，或觀看者在會議後與家人、朋友的討論交流，都是促進「公民參與」或「社會溝通」的重要過程。

「諷刺的是，全台灣最愛使用臉書直播的政治人物–我們打算征服宇宙的韓市長，不僅喝酒直播，在我上週五質詢完後，禁不起話題發酵的韓市長，也立刻在星期日進行臉書直播。」黃捷指出，這是因為韓市長需要一個與支持者溝通的過程，以挽回他在議會答詢時所失去的形象。

她說，但韓市府的都發局長卻不願為了攸關高雄市民全體利益的都市計畫委員會議公開直播，若韓市長帶領的高雄市政府還是如此陳腐、怠惰與他口中討厭的官僚心態，「那我只能說，高雄市未來4年真的令人堪憂。」

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