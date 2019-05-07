鄭文燦：總統要「考英文」還是「考德文」卓主席難為

2019-05-07 21:41

〔記者俞肇福／基隆報導〕桃園市長鄭文燦今晚在基隆長榮桂冠酒店「爆料」說，去年底基隆市長林右昌代理民進黨主席已經很困難，可是現在黨主席卓榮泰更難，到底是要「考英文」還是要「考德文」，可是卓主席是「學泰文」；鄭文燦說，很頭痛、要想個好方法來解決，發揮智慧讓黨度過難關，最重要是要承擔起明年總統、立委選舉的大任。

民進黨桃園市議會黨團今天到基隆市進行市政參訪，晚間在基隆長榮桂冠酒店設宴，民進黨桃園市議會黨團與桃園市市府團隊府會交流，鄭文燦做了上述表示；鄭文燦還說他與林右昌是好朋友，去年九合一大選落幕，蔡英文總統請辭民進黨主席職務，究竟誰代理黨主席，他與林右昌兩人推來推去，最後是林右昌代理，他當提名小組召集人，度過一個困難階段；鄭文燦話鋒一轉說，不過，現在卓榮泰更困難。

鄭文燦說，桃園市、新竹市、基隆市，剛好是北部三個進步發展最快的城市，三個城市市長剛好都是第二屆；鄭文燦說，基隆港軍港遷移、基隆河限禁建解除，輕軌到基隆，台灣頭－基隆將重現百年風華。

鄭文燦說，桃園有空港、基隆有海港，以後搭飛機到桃園，搭郵輪到基隆，桃園跟基隆應該密切交流。

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