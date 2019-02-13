鄭文燦：將邀請林右昌共訪日本香川

2019-02-13 21:16

［記者謝武雄／桃園報導］日本香川縣知事濱田惠造、議長花崎光弘昨天晚上參加桃園燈會開幕點燈儀式，也帶來4月36日在香川縣舉行的「瀨戶內國際藝術祭」開幕式邀請卡，邀請市府共襄盛舉，市長鄭文燦除允諾派員出席外，也強調，台日關係一向友好密切，市府也在爭取明年「台日觀光高峰論壇」在桃園舉辦。

鄭文燦表示，基隆市也和香川縣高松市結為友好城市，未來有機會的話，桃園、基隆將共訪香川，桃園國際機場和基隆港各為國際機場和北台灣重要港口，彼此多多交流，藉以增加航班數，以利促進觀光。

濱田惠造說，今年的「瀨戶內國際藝術祭」，也有來自台灣的藝術家參展，備受注目，歷年台灣遊客占國外旅客中第一多，顯見台日關係相當友好。

秘書處處長顏子傑說，桃園和香川早皆為機場城市，桃園有地景藝術節、客家粄條，香川則有「瀨戶內國際藝術祭」、讚岐烏龍麵聞名，南崁高中和香川女子壘球隊每年也會互訪交流，近年再新增馬拉松比賽，讓交流更為密切。

桃園市和香川縣在105年7月締結友好城市，期間濱田惠造多次訪桃，此行和花崎光弘等一行人於前天傍晚抵台，隨即前往桃園燈會參加開幕式，今天則拜會副市長游建華，希望雙方除了教育、體育、音樂、觀光等交流外，也期盼未來互動能更多元、深切。

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