中常會與羅文嘉激烈交鋒？鄭文燦露神秘微笑說...

2019-05-02 13:25

［記者許倬勛／桃園報導］民進黨中常會昨排定討論總統初選日程，會中討論激烈，身兼五人協調小組成員的桃園市長鄭文燦被問及當下氣氛，僅表示大家持不同看法，但絕無火爆，媒體問及他是否有與黨秘書長羅文嘉激烈交鋒，鄭遲疑半晌說：「我忘記了。」

中常委陳明文、鄭寶清、管碧玲等人，不滿羅文嘉未經中常會就對外宣稱5月底前完成民調，明顯與中執會4月10日只決議「522後再進行總統初選民調」的結論相左，五人小組成員、總統府秘書長陳菊也罕見說重話，憂心提前曝光相關草案時成，大幅縮小了討論空間，黨中央應要有戰略高度。

對此，鄭文燦今出席活動表示，協調期原訂延到5月22日，在截止前希望能用最大努力，讓總統初選有個圓滿結果，時限一到自然會進入初選時程，包括民調辦法的制訂或修訂等，包括像手機是否納入、怎麼制訂比例等，還有政見發表會的形式，昨日最大的討論重點就是，以5月22日為基準點來調整民調與初選時程，大家有不同看法，但絕無火爆。

支持者擔心民進黨中央放出相關時程草案的消息，造成部分黨員不滿，有可能傷害內部和諧；鄭文燦顯得老神在在，他說，昨天才5月1日，距離協調日還有一些時間，5人小組的工作本就是與大家斡旋、協商，運用集體的智慧找出最好的解答。

有媒體問及鄭文燦昨天在中常會上，是否有和羅文嘉激烈交鋒？鄭文燦遲疑半晌，露出耐人尋味的微笑後說：「我忘記了。」

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