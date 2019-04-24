做市長就好好做！ 鄭文燦：不要每個都想選總統

2019-04-24 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市長鄭文燦今（24）日到私立世新大學演講，受媒體訪問時提到，1位好市長與市民之間不存在距離，「做市長就好好做，不要每個市長都想選總統」。

綜合媒體報導，鄭文燦受訪時表示，所有網友都希望自己住的城市能有1位好的首長，這代表網友們均在意各自居住的地方，好的首長和民眾之間不存在距離，能與民眾共同成長與追求夢想，但「做市長就好好做，不要每個市長都想選總統。」

世新大學在臉書貼出直播影片，鄭文燦演說時表示，他當市長的時候決定不要糾結在過去，最初就任時，台北市長柯文哲針對5大案進行清查，他對過去的舊案，該清理的清理、該處理的處理好，不必敲鑼打鼓，讓人民看到無聲的改變，就會得到肯定。

鄭文燦提到，高雄市長韓國瑜有城市行銷的辦法，諸如設置跑馬場、興建愛情摩天輪，還要把F1賽車帶到高雄，但「其實這3個台中都有了」，台中目前有國際賽車場、后里馬場與麗寶摩天輪，「是台中沒去行銷而已，每個城市都有自己的特點」。

鄭文燦席間奉勸，要把市政做好，「不是追求第一啦，是追求唯一，你的unique（獨特）的特點是什麼」，就像桃園市推動「機場城市」理念，用機場這個主題將桃園市帶起來，市境內任何具規模的藝文活動，都與國際作連結，提高桃園市的知名度。

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