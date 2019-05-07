「實在太不入流」 王丹籲：別再關心韓國瑜

2019-05-07 16:59

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國民運人士王丹今天在臉書表示，台灣的選舉已經越來越離譜了。「大家醒醒吧，拋棄情緒，讓我們回歸正途。讓我們不再關心韓國瑜，而是關心例如『社會福利』、『憲政改革』、『平權意識』、『美台關係』這些攸關台灣未來的事情吧。」

王丹表示，台灣的民主，主要體現在選舉這件事上，有選舉，民主就有基本的保障。因此，我們當然都很在乎台灣的選舉。因為，這不僅是台灣的政治實驗，也是中國，乃至東亞的未來的縮影。

王丹說，今天台灣的選舉，確實有點令人失望。我們看到很多的攻防語言和動作，但是，看不到太多的政策論述。尤有甚者，在所謂的民調最高的候選人口中，我們甚至聽到了「屁眼」這樣的粗鄙下流的用語。台灣的民主，到了這個地步，只能用「淪喪」來形容。

王丹指出，他相信韓國瑜已經出局了，「因為實在太不入流」。但是其他人呢？其他的候選人，那些至少有基本的文明程度的候選人，又有誰在認真提出自己的政見呢？又有誰，能夠站在總統的格局上，提出一些對於台灣的未來，真正具有建設性的政治主張呢？

王丹認為，口號是沒有意義的。負責任的台灣領導人，一定要有中心思想，要有對台灣未來發展的更高格局的想像和主張，要讓人民相信，「你不是為了選舉而提出主張，你是為了實現你的主張而投入選舉。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/