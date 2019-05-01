韓國瑜「征服宇宙」引爆爭議 王丹先罵再諷

2019-05-01 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（30）參加前總統馬英九主辦的經濟論壇時，重提去年12月便提過的「立足台灣、胸懷大陸、放眼世界、征服宇宙」，引網友討論。今日韓國瑜表示，這是「要給小朋友聽的」。對此，民運人士王丹除了指韓國瑜在「狡辯」，還諷刺韓是「罵人不帶髒字」的大內高手，並表示自己支持韓國瑜「打從心眼裡看不起國民黨」。

韓國瑜昨日在經濟論壇上致詞時表示要「征服宇宙」的發言，引起網友的討論。針對這段出自維多利亞雙語學校的校訓，韓國瑜今受訪時解釋是特別要說給幼稚園到國中的小朋友聽的。

王丹昨天在臉書上對韓國瑜的發言表示，韓國瑜說大話和吹牛皮的功夫，真的已經到達「宇宙級」了。而稍早，王丹對今日韓國瑜的「要給小朋友聽的」解釋在臉書上發文表示，「韓國瑜完全是在狡辯」。王丹指出，「你那些話是在馬英九主辦的經濟論壇上講的，台下沒有半個『小朋友』啊。你把小孩子的校訓拿來講給一堆國民黨老人聽，是什麼意思？」

王丹表示，「韓國瑜是在暗諷馬英九這些國民黨『權貴』都是『小朋友』。罵人不帶髒字，大內高手啊。」，並說自己支持韓國瑜「打從心眼裡看不起國民黨」。

「唉，其實，我也不想成天評論韓國瑜的。」王丹在另一篇發文中表示自己雖然想「忘記韓國瑜」，但是「韓粉天天發信到我信箱辱罵我，展現韓國瑜支持者的素質」，讓他也感到無奈。

王丹指出，韓粉說來說去就是向他表達，「你一個中國人少管我們台灣的事」。不過，王丹反駁，「說中國人不應當管台灣的事，那韓國瑜去見中共官員幹什麼？他們不是中國人嗎？」，並且提醒韓粉「你們這麼說是明顯的台獨言論哦，最近你們最好不要去中國旅遊了。」

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