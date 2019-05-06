自經區怎讓中國貨變MIT？陳吉仲一張圖白話說給你聽

2019-05-06 22:11

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會主委陳吉仲今晚化身陳教授，說明國民黨立委提出《自由貿易經濟特區特別條例草案》，跟當初馬英九政府時期的自由經濟示範區可說是「換湯不換藥」；他強調，設立自經區絕對會摧毀台灣農業、摧毀MIT品牌、引起更大的食安問題，他完全反對。

陳吉仲今晚在臉書直播，剖析自由貿易經濟特區特別條例草案內的條文，說明為何會傷害農民，他指出，農業部門完全反對自經區設立，國民黨立委所提的草案跟馬英九執政時期自由經濟示範區，兩者大同小異，會重創台灣農業，他舉例從中國進口的花生製作花生油，能免進口稅又免出口稅，然後掛上MIT出口，恐取代台灣原料，還會讓國際混淆台灣和中國食品。

．第42條陳吉仲白話文：開放對中國管制的830項農產品進來台灣加工，可以外銷或輸入國內市場。

．第38條陳吉仲白話文：國外輸入貨物，或國外進口農產品到自經區，免徵關稅，也就是不用進口稅，這會造成嚴重影響。

．第33條陳吉仲白話文：將來業者到自經區從事農產品加工或食品生產，還免徵營利事業所得稅，也就是連出口稅都不用。

陳吉仲表示，這樣的條例絕對害死台灣農業，開放國外所有農產品進入特區，包含全球及中國管制的農產品，就是讓任何作食品加工的農產品原料都可以進到台灣，若輸出國外是零關稅，全世界有農業生產的國家中，會變成只有台灣採取完全開放且零關稅，將摧毀台灣農業。

陳吉仲指出，零關稅原料進來生產後，外銷到其他國家還能免徵營利事業所得稅，那誰要留在台灣其他課稅區生產？實質轉型後，自經區所有產品還都可以掛MIT台灣製造。

陳吉仲表示，設立自經區完全對農業部門不利，根本不是加值而是傷害，這是對農業部門的糟糕政策工具，自經區設立和原先我們區域貿易自由整合CPTPP及RCEP的精神背道而馳；而且將來掛MIT的產品，原料卻都是中國的，台灣食品聲譽會如何，相對中國食品，是否會造成全世界其他國家，把台灣生產和中國的食品畫成等號？

陳吉仲也說明自經區設立後帶來的衝擊，他說，中國進口的管制或非管制農產品所生產的「管制食品」，都能免進口稅又免出口稅，然後掛上MIT出口，例如進口管制的花生，生產花生油，又或者進口非管制的櫻桃柚生產櫻桃酒，將會取代台灣農產品作為原料的出口食品。

陳吉仲表示，而從中國進口管制或非管制農產品，生產「非管制食品」，例如進口管制的鳳梨，生產非管制食品鳳梨罐頭，都有可能造成台灣鳳梨會被中國鳳梨取代。

陳吉仲強調，我們完全反對，自經區設立絕對摧毀台灣農業，絕對摧毀MIT品牌，引起更大的食安問題，擺脫政治人物不要假冒經濟發展貨自由貿易名義，農業部門無法接受，我們極力反對。

「行政院農業委員會」臉書粉專直播影音：

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/