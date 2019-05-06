靠自經區發大財? 賴清德：緣木求魚

2019-05-06 13:11

［記者劉婉君／台南報導］高雄市長韓國瑜日前面對高雄市時力議員黃捷質疑自經區問題時，跳針式回答就是要「發大財」，前行政院長賴清德說，沒了解真正的狀況就主張要用自經區來解決台灣的經濟問題，這種作法是緣木求魚。

賴清德今天上午在台南市參加立委林俊憲與台北市議員高嘉瑜美食之旅直播時，與高嘉瑜一起大啖台南美食，並導覽台南市的月老廟，對於日前韓國瑜面對黃捷質詢自經區時的表現，他笑說，還好韓國瑜是在高雄遇到黃捷，如果在台北市議會遇到高嘉瑜會更慘，以高嘉瑜的歷練與專業一定會問出更多事情。

賴清德指出，自經區在前總統馬英九任內就曾大力推動過，包括台北新北台中高雄及台南市，以地方政府來說都會配合，但後來無法推動起來，必然有很多問題，在問題不了解或沒解決，對自經區真正的狀況如何不清楚，就主張要用自經區要來解決台灣的經濟，是緣木求魚，這點相信台灣人民都很清楚。

而面對網路攻擊，他說，當初登記初選時就說過要打一場典範型的初選，不攻擊，這樣的立場沒有改變，呼籲所有支持者及各黨參選人秉持這樣的精神與原則，讓台灣的政治文化可以提升，對台灣民主的深化才有幫助。

賴清德9日將訪日，他表示，是應僑胞的邀請去做報告，因為2020總統立委選舉不僅國人關心，海外的僑胞也非常關心，過去他擔任立委或市長任內，也常與日本僑胞互動。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/