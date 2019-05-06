不能讓台灣貨和中國貨混淆 蔡英文：堅決反對自經區

2019-05-06 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前針對自由經濟示範區構想，遭議員質疑，引發各界對於自經區的關注，總統蔡英文也發聲，強調絕不能讓「台灣貨」和「中國貨」分不清楚，堅決反對「自經區」。

總統蔡英文今（6日）在臉書發文指出，部分政黨和地方首長，提出自經區的概念，其意圖和中國綁在一起，把「中國貨」在自經區轉一手，變成「台灣貨」，還暗批高雄市副市長葉匡時，其曾稱「進口中國茶葉加工變成台灣茶」，恐讓「台灣製造」和「中國製造」分不清楚，這不但影響台灣品牌的信用，也將台灣置於美國報復的風險。

蔡英文表示，美國總統川普已宣布，將把2000億美元中國產品的關稅提升到25%，若這項政策沒有轉寰，其衝擊會震撼全世界；蔡英文強調，政府一直關注美中貿易戰的影響，政府最核心的策略，就是讓台商將生產基地從中國移回台灣，用「台灣貨」，而不是「中國貨」出口，才不會受到高關稅的影響。

蔡英文相信，台灣人民無法接受台灣品牌的信用被拖累，讓「台灣貨」和「中國貨」混淆而會遭到報復的不智之舉，她認為這3年來，台灣好不容易擺脫經濟受控於中國的情況，未來應升級產業、擴大內需、布局全球，不需要再透過自經區走回頭路。

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