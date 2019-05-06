藍委引扁說法稱討黨產「清算鬥爭」 林峯正：扁執政時研議條例

國民黨立委今日在立法院財政委員會引用前總統陳水扁新書討黨產是「清算鬥爭」說法，質疑黨產會追討國民黨不當黨產；對此，黨產會主委林峯正強調，不當黨產條例在扁政府執政時研議及討論，扁現在講法和當總統做法完全不同，「我非常擔憂他的健康！」（記者陳鈺馥攝）
〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院財政委員會今日審理「中央政府總決算審核報告」，國民黨立委群起砲轟行政院黨產會追討國民黨不當黨產，是前總統陳水扁新書中所說的「清算鬥爭」；對此，黨產會主委林峯正表示，不當黨產條例是在扁政府執政時開始研議及討論，扁現在講法和當總統做法完全不同，「我非常擔憂他的健康！」
國民黨立委賴士葆表示，連陳水扁也看不下去，鬥國民黨就算了，黨產會連附隨組織的婦聯會也要鬥。林峯正強調，黨產會是依法做處分，黨產條例是立法院所訂。
賴士葆不滿質疑，黨產條例「違法違憲」，黨產會是道道地地東廠，拿國家的錢在進行政黨惡鬥。林峯正反駁說，一定不違法，大法官沒宣告違憲，釋憲權在大法官，不是立委。
賴進一步批評，你是笑面虎一個，大法官釋憲結果沒出來，黨產會就繼續處分，你要剝奪人民財產要經過法院，一直搶人家的錢，黨產會還行文至銀行，要求銀行把婦聯會財產收歸國有；林峯正回應說，婦聯會勞軍捐是向全民徵收來的。
國民黨立委曾銘宗也質疑，現在的黨產會還在清算鬥爭國民黨，前總統陳水扁已經在新書說了，追討黨產是在清算鬥爭，一個執政黨可對一個在野黨這樣做，難道不是政治清算和鬥爭嗎？
對此，林峯正強調，現在的不當黨產條例是在陳水扁執政的2000年開始討論及研擬的，扁現在講法和當他總統時做法不同，「所以我非常擔憂他的健康！」
林峯正指出，不當黨產條例參考很多德國法律制定，包含調查權及溯及既往等，法務部當初有邀集許多專家學者討論，是經審慎討論後才制定的。
曾銘宗提及，哪有什麼討論，黨產條例是在立法院強行通過，根本是違法違憲。林峯正反駁表示，大法官沒說黨產條例違憲，違憲與否由大法官決定。曾銘宗嗆聲表示，這些大法官都是看顏色，心中更沒有中華民國存在，「要是我就把他們fire掉」。
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