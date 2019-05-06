藍委引扁說法稱討黨產「清算鬥爭」 林峯正：扁執政時研議條例

2019-05-06 10:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院財政委員會今日審理「中央政府總決算審核報告」，國民黨立委群起砲轟行政院黨產會追討國民黨不當黨產，是前總統陳水扁新書中所說的「清算鬥爭」；對此，黨產會主委林峯正表示，不當黨產條例是在扁政府執政時開始研議及討論，扁現在講法和當總統做法完全不同，「我非常擔憂他的健康！」

國民黨立委賴士葆表示，連陳水扁也看不下去，鬥國民黨就算了，黨產會連附隨組織的婦聯會也要鬥。林峯正強調，黨產會是依法做處分，黨產條例是立法院所訂。

賴士葆不滿質疑，黨產條例「違法違憲」，黨產會是道道地地東廠，拿國家的錢在進行政黨惡鬥。林峯正反駁說，一定不違法，大法官沒宣告違憲，釋憲權在大法官，不是立委。

賴進一步批評，你是笑面虎一個，大法官釋憲結果沒出來，黨產會就繼續處分，你要剝奪人民財產要經過法院，一直搶人家的錢，黨產會還行文至銀行，要求銀行把婦聯會財產收歸國有；林峯正回應說，婦聯會勞軍捐是向全民徵收來的。

國民黨立委曾銘宗也質疑，現在的黨產會還在清算鬥爭國民黨，前總統陳水扁已經在新書說了，追討黨產是在清算鬥爭，一個執政黨可對一個在野黨這樣做，難道不是政治清算和鬥爭嗎？

對此，林峯正強調，現在的不當黨產條例是在陳水扁執政的2000年開始討論及研擬的，扁現在講法和當他總統時做法不同，「所以我非常擔憂他的健康！」

林峯正指出，不當黨產條例參考很多德國法律制定，包含調查權及溯及既往等，法務部當初有邀集許多專家學者討論，是經審慎討論後才制定的。

曾銘宗提及，哪有什麼討論，黨產條例是在立法院強行通過，根本是違法違憲。林峯正反駁表示，大法官沒說黨產條例違憲，違憲與否由大法官決定。曾銘宗嗆聲表示，這些大法官都是看顏色，心中更沒有中華民國存在，「要是我就把他們fire掉」。

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