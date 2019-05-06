扁談黨產「留條路給人」林濁水：這樣政黨競爭公平？

2019-05-06 09:17

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁出版第一本口述歷史回憶錄「堅持」，內容提及年金和黨產不但是政治問題，歷史問題，也是社會問題，並指「總是要留一條路給人家走，不能讓人家連活下去都沒辦法吧！」前民進黨立委林濁水對此則質疑，黨產多到世界第一名，這樣政黨競爭會公平嗎？

陳水扁於新書《堅持》中談到當前蔡政府推行年金改革、處理不當黨產問題，指年金和黨產問題不但是政治問題，歷史問題，也是社會問題，若用法律手段來解決，徒法不足以自行，因為中間處處是政治。

陳水扁也說，人家要發給員工的薪水，可以凍結起來讓他們發不出嗎？如果一個執政黨可以對一個在野黨這樣做，難道不是政治清算和鬥爭？並稱「總是要留一條路給人家走、不能讓人家連活下去都沒辦法吧！」

林濁水今上午在臉書對此提出質疑，「黨産多到世界第一名，這樣政黨競爭會公平嗎？」請問連中央黨部都用租的民進黨，是不是早已經死翹翹？請問怎麼辦？

林濁水也諷刺，先前陳水扁指台北市長柯文哲是「萬變柯P」，「現在看來陳水扁是『一萬加一變阿扁』嗎？」那麼最後加上去的這一變，為什麼而變？真是太神秘了。

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