登門拜會竟遭設局開記者會 台鐵局拒配合國民黨炒作

2019-05-03 17:56

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕市值40億元的松山油漆廠土地，當年賣給台鐵後，卻未辦理移轉登記，松漆公司也早撤銷不存，但土地仍在國民黨手中。國民黨日前向黨產會申請出售松漆公司股權，黨產會回應無出售股權必要，建議國民黨速洽台鐵，將混亂的產權清理乾淨。台鐵局今天下午原本要去國民黨拜會、協調，國民黨竟自行決定要召開記者會，台鐵局拒絕出席。交通部說，該筆土地既屬公有，即應進速返還給政府，至於土地所涉及的稅金，應由國家負擔者，交通部和台鐵也會研議妥為處置。

台鐵局說，松山油漆廠土地是台鐵局於民國49年間，與國民黨黨營事業松山油漆廠股份有限公司簽立杜賣契約承購，並已給付地價款；後續因國民黨營松漆公司未依規定，提供公司印鑑及章程等相關資料，導致未能完成所有權移轉登記，而松漆公司於53年公告撤銷。

台鐵局為處理這個懸案，已於今年1月7日拜會國民黨協調，希望國民黨能盡速指定松漆公司清算人，會同台鐵局辦理所有權移轉登記，以維護公產利益，但國民黨當時表達尚有疑義待釐清。因此，台鐵局安排由局長張政源率隊，今天再與國民黨協商，期望能順利完成所有權移轉登記。沒想到國民黨未事前通知台鐵局，單方逕行安排於協調會後召開記者會，為求審慎處理，並避免被新聞議題操作，台鐵局於是暫緩這次協商會議。台鐵局強調，為確保公產利益，將持續尋求妥適有效的處理做法。

相關新聞連結：

不滿臨時被放鴿子 國民黨取消與台鐵協商松山油漆廠土地所有權移轉登記案

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/